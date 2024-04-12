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12 апреля 2024, 12:35 Читати українською

У США есть компромиссный план использования российских активов

Соединенные Штаты предлагают использовать будущие доходы от российских активов как залог для привлечения денег для Украины. Министры финансов Большой семерки (G7) на весеннем собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка, которое начнется 17 апреля в Вашингтоне, рассмотрят новый подход к использованию замороженных российских активов, пишет Financial Times.

Соединенные Штаты предлагают использовать будущие доходы от российских активов как залог для привлечения денег для Украины.

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Это будет компромиссное предложение от США: не такое радикальное, как конфискация, но более агрессивное, чем нынешний план Евросоюза по выделению Украине доходов, полученных депозитарием Euroclear.

«Мы находимся в точке, когда нужно изучить все возможные способы максимизировать стоимость замороженных резервов в интересах Украины. Нельзя ждать вечно, мы это понимаем», — сказал газете Далип Сингх, замсоветника президента США по национальной безопасности.

Идея США заключается в том, чтобы использовать будущие доходы от замороженных активов как залог для привлечения денег сейчас — в виде облигаций или ссуды. Такой подход поддерживает Великобритания.

Сингх сказал, что Евросоюз уже согласился перечислять Украине доходы, полученные от замороженных российских резервов, небольшими траншами раз в полгода.

«Вместо того чтобы просто переводить годовую прибыль от резервов… в теории возможно перечислить прибыль за 10 лет или за 30 лет. Если составить нынешнюю стоимость этих доходов, получается очень большое число», — сказал Сингх.

По оценке одного из европейских чиновников, такие облигации позволили бы привлечь 30−40 млрд евро, если брать за основу доходы Euroclear за 10 лет, и 50−60 млрд евро, если говорить о 15−20 годах. Но это сильно зависит от того, какими будут процентные ставки в течение этого времени.

К тому же некоторые в Евросоюзе не исключают, что российско-украинская война через год-два может закончиться мирным соглашением, по условиям которого замороженные активы придется возвращать России. Что в таком случае будет с облигациями, обеспеченными процентами от этих активов, неясно. Как вариант, облигации можно поддержать государственными гарантиями стран G7.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
12 апреля 2024, 15:43
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Доллар очень будет дорогой…
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