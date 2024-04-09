Укрзализныця завершила первый квартал с прибылью

АО «Укрзализныця» в январе-марте 2024 года работало с прибылью. Об этом сообщил председатель правления У З Евгений Лященко на встрече с журналистами, однако не уточнил конкретный его размер, передает Интерфакс-Украина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно презентации, представленной на встрече, в 2023 году чистая прибыль Укрзализныци составила 5 млрд грн.

Положительное влияние на финансовые показатели

Среди ключевых факторов, положительно повлиявших на финансовые результаты УЗ, в презентации отмечено:

доход от пассажирских перевозок, который увеличился благодаря увеличению пассажирооборота на 11% (+1,42 млрд грн),

уменьшение расходов на материалы и ремонты благодаря мерам по экономии, в частности использованию старогорелых материалов (+4,81 млрд грн),

более стабильный, чем ожидалось сначала, курс гривны (+4,53 млрд грн),

восстановление полезности активов на деоккупированных территориях (+1,88 млрд грн),

отмена обязательства по уплате земельного налога за объекты на оккупированных территориях (+0,69 млрд грн),

снижение ставки земельного налога за счет работы по перерегистрации земельных участков (+0,55 млрд грн),

рост доходов от вспомогательной деятельности: услуг охраны — на 25% и услуг обслуживания пассажиров — на 24% (+527 млн грн).

Негативное влияние на финансовые показатели

В то же время негативное влияние на финансовые показатели Укрзализныци оказало снижение в 2023 году дохода от грузовых перевозок, в связи с временной остановкой работы зернового коридора и конвенционных ограничений на экспорт сельхозпродукции в ЕС (- 8,57 млрд грн), а также повышение заработной платы для избегание оттока кадров (-3,41 млрд грн).

Половина прибыли — государству

По словам Лященко, 50% прибыли, полученной в 2023 году, Укрзализныця перечислила в госбюджет в виде дивидендов.

Председатель правления УЗ также отметил, что компания за собственные средства продолжает восстанавливать инфраструктуру, которая испытывает повреждения вследствие атак России. Кроме того, как один из крупнейших операторов распределения электроэнергии, инвестировала в защиту подстанций и критически важных объектов энергетической инфраструктуры.