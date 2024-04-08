Лидеры игорного бизнеса приумножили состояние в 28 раз — Опендатабот

Согласно данным Индекса Опендатабота, топ-10 самых успешных компаний игорного бизнеса в 28 раз приумножили свое состояние в прошлом году. В Индекс попали 9 онлайн-казино и 1 лотерейный оператор. Лидером стала компания Спейсикс (бренд Cosmolot), а наибольший прирост заработков — аж в 425 раз — имеет компания Фавбет (бренд FAVBET).

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В топ попали 9 интернет-казино, двое из которых еще и занимаются букмекерской деятельностью, и 1 лотерейный оператор. Если в 2022-м только треть бизнесов из Индекса смогли получить прибыль — речь о Спейсиксе, Укр Гейм Технолодже и Нейтов АППС — прошлый год был прибыльным для всех компаний из топ-10.

Лидером сферы игорного бизнеса стала компания Спейсикс (известная как Cosmolot), принадлежащая Сергею Потапову и британскому бизнесмену Арнульфу Дамерау. Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен.