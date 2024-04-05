Потери импорта от блокады границы составляет до $400 млн — НБУ

Восстановление блокады западных границ в феврале оказало значительное влияние на импорт товаров. Потери импорта в феврале составили $350−400 млн. Об этом говорится в отчете о макроэкономическом обзоре Национального банка на апрель 2024 года.

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«В феврале не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. По оценкам НБУ, потери импорта в феврале составили $350−400 млн», — говорится в отчете.

Отмечается, что больше всего снизились закупки продовольственных товаров (рыба, плоды/орехи), промышленных изделий (одежда, обувь) и древесины.

Зато произошел рост импорта и отдельной химической продукции (удобрений и фармацевтики). Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокирования границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и о переориентации этих закупок на другие торговые и транспортные пути.

При этом благодаря морскому коридору в феврале физические объемы экспорта зерновых были самыми высокими с начала полномасштабного вторжения и лишь незначительно меньше, чем в январе 2022 года.

В то же время, экспорт продукции ГМК несколько притормозил. Учитывая ориентацию поставок данной продукции на страны Азии, это может быть вызвано кризисом в Красном море и ослаблением спроса со стороны Китая.

В целом экспорт товаров в январе-феврале был максимально приближен к показателям полномасштабного вторжения, подытожили в Нацбанке.