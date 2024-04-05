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5 апреля 2024, 12:48 Читати українською

Фонд гарантирования в 14-й раз выставил на продажу офис банка «Сич»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снова выставил на продажу бывший офис банка «Січ» в историческом центре Киева. Аукцион запланирован на 10 апреля в системе «Prozorro.Продажи», первоначальная цена актива снижена до 78,6 млн грн, сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снова выставил на продажу бывший офис банка «Січ» в историческом центре Киева.

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«Это будет 14 попытка реализовать актив, предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия участников торгов», — отмечается в сообщении.

В составе лота — офисное здание банка, основные средства (4857 единиц), карты на горючее и капитальные вложения в помещение дизельно-чилерной в офисе.

Бывший головной офис банка «Січ», общей площадью более 2,5 тыс. кв. м, занимает 1−4 этажа современного 22-этажного дома премиум-класса, расположенного по адресу: пер. Несторовский, 6. Объект имеет фасадное расположение.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года Фонд гарантирования выставлял этот объект на продажу с более высокой стартовой ценой — 154 миллиона гривен, но покупателя не нашел. На повторном аукционе в феврале этого года стартовую цену снизили до 87,3 млн. гривен.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Сич» в октябре 2022 года.

Источник: Минфин
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