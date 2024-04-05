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5 апреля 2024, 11:15 Читати українською

Банки Казахстана также прекращают работать с российскими карточками «Мир»

Вслед за Арменией и Кыргызстаном от обслуживания карт российской платежной системы «Мир» массово отказываются банки Казахстана — ключевого торгового партнера Кремля на входящем в блок ОДКБ и ЕАЭС постсоветском пространстве. Об этом пишет The Moscow Times.

Вслед за Арменией и Кыргызстаном от обслуживания карт российской платежной системы «Мир» массово отказываются банки Казахстана — ключевого торгового партнера Кремля на входящем в блок ОДКБ и ЕАЭС постсоветском пространстве.

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Отмечается, что пространство использования российских карт «Мир» продолжает стремительно сокращаться после того, как США ввели санкции против российской платежной системы и пригрозили вторичными мерами игнорирующих их банкам.

К санкциям против системы «Мир» де-факто присоединился крупнейший в Казахстане Halyk Bank. Он полностью прекратил обслуживание российских карт, включая переводы, оплату через терминалы и снятие наличных в банкоматах.

По словам представителя банка, это произошло в феврале, когда под блокирующие санкции США попала Национальная система платежных карт (НСПК) — 100-процентная «дочка» ЦБ РФ, ответственная за обслуживание и эмиссию «Мера».

"Российские карты также не обслуживают в ForteBank, Нурбанке, Freedom Bank и банке «ЦентрКредит». «Вы можете даже не пытаться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта „Мир“ под санкциями для Казахстана», — заявили в колл-центре «ЦентрКредита».

Представитель ForteBank сообщил, что переводы не проходят «из-за санкций».

Частично с российскими картами в Казахстане продолжают работать только «ВТБ Казахстан» и Bereke bank (бывшая казахстанская «дочка» Сбербанка). При этом первый позволяет снимать наличные с «Мера» в банкоматах только в национальной валюте — тенге, а второй не позволяет осуществлять денежные переводы.

Источник: Минфин
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