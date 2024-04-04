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4 апреля 2024, 19:17 Читати українською

Производитель мороженого «Три медведя» купил завод в Польше

Украинский производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов «Три медведя» приобрел компанию Nordis, владеющую заводом по производству полуфабрикатов и мороженого в Польше. Об этом основатель компании Дмитрий Ушмаев сообщил украинской редакции Forbes.

Украинский производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов «Три медведя» приобрел компанию Nordis, владеющую заводом по производству полуфабрикатов и мороженого в Польше.
Фото: pixabay.com

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«Мы действительно приобрели завод Nordis в Польше. По потенциалу Nordis похож на «Трех медведей», — заявил Ушмаев.

Владелец предприятия отказался разгласить сумму сделки и уточнил, что украинская компания планирует инвестировать в развитие производства в Польше.

По данным Министерства юстиции Польши, в сентябре 2023 года у польского завода по производству полуфабрикатов и мороженого Nordis сменился менеджмент.

Новым собственником предприятия стал основатель компании «Три медведя» Дмитрий Ушмаев. В наблюдательный совет Nordis также вошел директор украинского производителя Андрей Тищенко.

Компании Nordis принадлежит завод на западе Польши и складские помещения. Компания производит более 100 видов мороженого и полуфабрикатов. Также Nordis располагает дистрибуционной сетью в 19 городах Польши. Предыдущий владелец и CEO Nordis — Славомир Янковский.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
4 апреля 2024, 19:29
#
Мишутка переезжает подальше)
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