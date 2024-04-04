Производитель мороженого «Три медведя» купил завод в Польше

Украинский производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов «Три медведя» приобрел компанию Nordis, владеющую заводом по производству полуфабрикатов и мороженого в Польше. Об этом основатель компании Дмитрий Ушмаев сообщил украинской редакции Forbes.

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«Мы действительно приобрели завод Nordis в Польше. По потенциалу Nordis похож на «Трех медведей», — заявил Ушмаев.

Владелец предприятия отказался разгласить сумму сделки и уточнил, что украинская компания планирует инвестировать в развитие производства в Польше.

По данным Министерства юстиции Польши, в сентябре 2023 года у польского завода по производству полуфабрикатов и мороженого Nordis сменился менеджмент.

Новым собственником предприятия стал основатель компании «Три медведя» Дмитрий Ушмаев. В наблюдательный совет Nordis также вошел директор украинского производителя Андрей Тищенко.

Компании Nordis принадлежит завод на западе Польши и складские помещения. Компания производит более 100 видов мороженого и полуфабрикатов. Также Nordis располагает дистрибуционной сетью в 19 городах Польши. Предыдущий владелец и CEO Nordis — Славомир Янковский.