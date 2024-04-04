Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил за основу законопроект № 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также об усилении контроля за игорным бизнесом. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Комитет Рады одобрил законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом
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Что предполагает законопроект
В частности, документ предусматривает передачу функций Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Министерство цифровой трансформации.
Кроме того, законопроект предусматривает:
- ограничение рекламы азартных игр (в том числе недопустимость спекуляций по теме войны и волонтерства) и запрет спонсорства;
- определение дополнительных инструментов для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;
- совершенствование инструментов контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг сети Интернет);
- установление дополнительных критериев для аннулирования лицензий, усовершенствование требований по безупречной деловой репутации должностных лиц организаторов азартных игр, установление требований к поставщикам услуг в сфере азартных игр.
«Поддерживаю ограничения. Но все это заработает на практике только и одновременно с эффективной борьбой с тенью. Мискодинг закрыли почти, а вот дроперы и крипта до сих пор летают. Иначе ограничения могут толкнуть части людей в тень, не являющуюся целью закона. Поэтому будем давать нормы, чтобы ограничить еще финансовые шлюзы», — отметил Железняк.
Источник: Минфин
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