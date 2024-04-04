Цены на кофе взлетели до рекордного уровня с 2008 года

Цены на кофе сорта робуста (Robusta) взлетели до рекордного уровня с 2008 года. Майские контракты на бирже ICE в ходе торгов в среду, 3 апреля, подорожали на 4,8%, на пике цена составила $3838 за тонну. К концу 3 апреля торги бирже ICE закрылись ростом на 4,1% — до $3812 за тонну. С начала года кофе подорожало почти на 24%.

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Причина взлета цен

Фьючерсы на кофе поднялись до нового максимума на торгах в Лондоне из-за опасений дефицита, пишет Bloomberg. Аномальная жара угрожает производству кофе во Вьетнаме, который является одним из крупнейших экспортеров этого сорта в мире.

Это усилило обеспокоенность по поводу дефицита поставок зерен, используемых для производства растворимых напитков.





«Погодные условия не обнадеживают», — рассказали трейдеры лондонского импортера DRWakefield. По их словам, все еще существуют опасения по поводу возможной нехватки у фермеров воды для орошения кофейных деревьев, что может повлиять на урожайность в следующем сезоне.



Напряженность на рынках робусты повышает цены на кофе арабика премиум-класса. Фьючерсы на арабике в Нью-Йорке выросли на 3% и превысили отметку в 2 доллара за фунт впервые с декабря.