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4 апреля 2024, 15:08 Читати українською

Цены на медь достигли 14-месячного максимума

Цены на медь выросли до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и ожиданий глобального восстановления спроса. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на медь выросли до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и ожиданий глобального восстановления спроса.
Фото: pixabay.com

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Цены выросли на 1,5% в четверг после того, как комментарии главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла добавили толчок к ралли, которое началось в начале февраля из-за быстрого роста рисков для предложения.

Перебои на крупных рудниках заставили металлургические заводы платить рекордно высокие цены, чтобы получить добытую руду. А китайские заводы, производящие более половины очищенной меди в мире, близки к тому, чтобы реализовать совместное сокращение производства.

В то же время, первые признаки возвращения к росту в глобальном производственном секторе порождают надежду на то, что усиление рыночных условий может помочь меди достичь новых рекордов.

Правда, беспокойство относительно спроса в секторе недвижимости Китая и других ключевых отраслях все еще большие, а сезонное замедление активности длится дольше, чем надеялись оптимистично настроенные инвесторы.

Но за пределами Китая растет надежда на то, что огромные затраты на инфраструктуру в Индии и глобальное увлечение искусственным интеллектом откроют значительные новые сферы роста спроса на медь.

Источник: Минфин
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