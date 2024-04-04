Цены на медь достигли 14-месячного максимума

Цены на медь выросли до самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы активно скупают этот важный для промышленности металл на фоне роста рисков сокращения поставок и ожиданий глобального восстановления спроса. Об этом сообщает Bloomberg.

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Цены выросли на 1,5% в четверг после того, как комментарии главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла добавили толчок к ралли, которое началось в начале февраля из-за быстрого роста рисков для предложения.

Перебои на крупных рудниках заставили металлургические заводы платить рекордно высокие цены, чтобы получить добытую руду. А китайские заводы, производящие более половины очищенной меди в мире, близки к тому, чтобы реализовать совместное сокращение производства.

В то же время, первые признаки возвращения к росту в глобальном производственном секторе порождают надежду на то, что усиление рыночных условий может помочь меди достичь новых рекордов.

Правда, беспокойство относительно спроса в секторе недвижимости Китая и других ключевых отраслях все еще большие, а сезонное замедление активности длится дольше, чем надеялись оптимистично настроенные инвесторы.

Но за пределами Китая растет надежда на то, что огромные затраты на инфраструктуру в Индии и глобальное увлечение искусственным интеллектом откроют значительные новые сферы роста спроса на медь.