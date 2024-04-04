В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Какие гривневые ОВГЗ следует приобрести в апреле и что происходило с облигациями в марте (видео)
- доходности ОВГЗ в гривне;
- март на рынке ОВГЗ;
- какие гривневые ОВГЗ следует приобрести в апреле;
- прогнозе курса доллара и евро на период с 4 по 10 апреля.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Ща примут могилизационный законо-проект!
А Олексію як завжди дякую за огляди та статті