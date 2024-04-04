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4 апреля 2024, 14:25 Читати українською

Какие гривневые ОВГЗ следует приобрести в апреле и что происходило с облигациями в марте (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • доходности ОВГЗ в гривне;
  • март на рынке ОВГЗ;
  • какие гривневые ОВГЗ следует приобрести в апреле;
  • прогнозе курса доллара и евро на период с 4 по 10 апреля.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+43
innapcholko
innapcholko
4 апреля 2024, 15:04
#
Никакие!
Ща примут могилизационный законо-проект!
+
+28
nitrolog
nitrolog
4 апреля 2024, 16:17
#
Та скільки ти тут скиглити будеш
+
+30
Алексей Козырев
Алексей Козырев
4 апреля 2024, 16:36
#
Для innapcholko. Ну вот причем тут мобилизация или так — лишь бы что-то написать?
+
0
Riojas
Riojas
4 апреля 2024, 17:18
#
Возможное блокирование счетов и других активов. Да, пока только возможное.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 апреля 2024, 17:29
#
Вона скрізь на кожну статтю ниє і байдуже що там написано, її там начебто держава образила і вона думає що то така помста державі у вигляді «всьо пропало», така собі обмежена особистість совкова, яка думає що їй всі навкруги винні, а вона ні.
А Олексію як завжди дякую за огляди та статті
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