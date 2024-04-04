Индия способствует сокращению доходов россии от продажи нефти

Ограничение цен G7 на поставки российской нефти сокращает доходы рф, а эффективности механизма способствуют недавние действия индийских нефтепереработчиков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США.

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Индия была одним из самых крупных потребителей российской нефти после того, как западные санкции переместили рынок сырой нефти из Европы в Азию.

Нью-Дели традиционно имеет тесные экономические и оборонные связи с Москвой и воздерживается от критики России за ее войну в Украине. Но на прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Индии заявили, что договорились возобновить торговлю и сотрудничество до уровня, находящегося до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ценовой лимит, установленный странами «Большой семерки» (G7), Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, если танкеры перевозят российскую нефть по цене $60 или выше барреля.

С октября США обеспечивают соблюдение верхнего предела цен посредством санкций, в том числе включения в список в феврале российской государственной судоходной компании «Совкомфлот» (СКФ).

По словам американских чиновников, действиям в отношении России способствуют также международные нефтепереработчики, включая индийскую Reliance Industries, не покупающую российскую нефть, загруженную на танкеры СКФ.

Введение ограничения цены на российскую нефть отразилось на цене, которую россия может получить за свою нефть на мировых рынках, уменьшив доходы от ее войны с Украиной, говорят чиновники.

По оценкам Министерства финансов США, дисконт на российскую нефть Urals до международного стандарта Brent увеличился примерно с $12−13 в ноябре до $17−18 в феврале, последнем месяце, за который доступны данные, говорят официальные лица.