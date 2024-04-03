Amazon предоставляет бесплатные кредиты для стартапов, использующих ИИ

Amazon Web Services расширяет свою программу бесплатных кредитов для стартапов. Теперь компания будет покрывать стоимость использования больших моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Retuers.

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«Это еще один подарок, который мы возвращаем экосистеме стартапов в обмен на то, что, как мы надеемся, стартапы и дальше будут выбирать AWS как свою первую остановку», — сказал Говард Райт, вице-президент и глобальный руководитель стартапов AWS.

Amazon позволит стартапам с помощью кредитов на использование облачных сервисов покрывать стоимость использования моделей ИИ, включая Anthropic, Meta, Mistral AI и Cohere.

Говард Райт также говорит, что такая система поможет увеличить доход Anthropic, компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта и в которую Amazon инвестировала $4 миллиарда.

Кроме AWS, подобные акции проводятся и в Microsoft Azure, выдающей кредиты, которые можно использовать для оплаты использования OpenAI, и Google, предлагающей кредиты для использования более 130 моделей Vortex AI.