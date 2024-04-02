В марте ущерб от фишинговых атак вырос на 50%

В марте 2024 года объем утраченных в результате фишинговых атак средств составил $71 млн. По сравнению с февралем этот показатель вырос на 50%. Об этом говорится в отчете компании Scam Sniffer.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что от хакерских действий пострадали более 77 500 пользователей. В первом квартале 2024 года было потеряно около $173 млн в разных криптовалютах. Главной мишенью злоумышленников стали пользователи Ethereum.

Приблизительно 90% украденных средств приходится на токены стандарта ERC-20. Большинство краж связано с использованием подписей Permit, IncreaseAllowance и Uniswap Permit2.

По словам экспертов, только за последнюю неделю марта было совершено четыре фишинговых атаки на общую сумму $9,04 млн. Целью злоумышленников стал протокол Pendle Finance.

Как отметили эксперты, распространение фишинговых ссылок по фейковым аккаунтам в X (ранее Twitter) было одной из ключевых тактик мошенников. Они зафиксировали более 1500 подобных инцидентов в марте 2024 года.

Отмечается, что команде удалось вернуть доступ к токенам ALI на сумму $4,2 млн при содействии специалиста по безопасности ZachXBT.

Согласно отчету, количество фишинговых атак в сети Base выросло почти на 1900% по сравнению с январем 2024 года. Одной из причин роста является всплеск интереса к мемкоинам в блокчейне компании Coinbase.