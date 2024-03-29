Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом

Цены на нефть Brent и WTI завершили первый квартал 2024 года ростом — на 13,6% и 16,1% соответственно. Об этом сообщает enkorr.

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Торги обеими марками в пятницу не проводятся, поскольку биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI — на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1% согласно данным Dow Jones Market. ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌⌌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $1,39 (1,6%) до $87,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на $1,82 (2,2%), до $83,17 за баррель.