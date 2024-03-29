НБУ оштрафовал Таскомбанк и две финансовые компании на 270 тысяч

Национальный банк Украины оштрафовал Таскомбанк , ООО «Финансовая компания «Ап.Ми Финанс» и ООО «Финансовая компания «Герц». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Штрафы

Нацбанк наложил штраф на Таскомбанк в размере 170 000 грн за предоставление регулятору данных статистической отчетности с нарушением порядка их формирования, что привело к неоднократному в течение шести месяцев предоставлению данных статистической отчетности с незначительными ошибками.

ООО «ФК «Ап.Ми Финанс» оштрафовано на 51 000 грн за несвоевременное представление регулятору отчетности по деятельности на платежном рынке за декабрь 2023 года.

ООО «ФК «Герц» НБУ тоже оштрафовал на 51 000 грн за несвоевременное представление регулятору отчетности по вопросам деятельности на платежном рынке за январь 2024 года.

Решения о применении меры влияния к учреждениям приняты по результатам безвыездного мониторинга в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры и вступили в силу с 25 марта 2024 года.

Уплатить штрафы вышеперечисленные общества обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора.