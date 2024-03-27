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27 марта 2024, 18:10 Читати українською

Приватбанк будет предоставлять гарантии украинским импортерам товаров из Швеции

Приватбанк с 1 апреля станет предоставлять гарантии украинским импортерам продукции из Швеции через шведское экспортно-кредитное агентство (EKN). Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Приватбанк с 1 апреля станет предоставлять гарантии украинским импортерам продукции из Швеции через шведское экспортно-кредитное агентство (EKN).

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Что известно

Компании, импортирующие товары из Швеции, при необходимости смогут получить в Приватбанке аккредитив или гарантии со страхованием рисков шведским экспортно-кредитным агентством, уточняют в Приватбанке.

В начале октября правительство Швеции приняло выделить $299,7 млн на специальные экспортные кредитные гарантии для компаний, торгующих с Украиной.

Гарантии будет покрывать ЭКА. Они будут распространяться на экспорт шведских компаний к украинским импортерам.

Полисы будут выдаваться на экспорт товаров, которые можно классифицировать как помощь в развитии, и будут применяться к транзакциям в течение максимум трех лет, но не позднее конца 2026 года.

Специальные экспортные кредитные гарантии делают инвестиции в Украину более простыми и менее рискованными для шведских компаний.

Источник: Минфин
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