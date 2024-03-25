Официальный курс: НБУ укрепил гривну на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 25 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 38,9075 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

НБУ на 25 марта установил официальный курс евро на уровне 42,12 грн. Европейская валюта подешевела на 34 копейки.

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