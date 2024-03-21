Обыски в sportbank: ГБР не нашло доказательств правонарушения соучредителей банка

Правоохранители не видят нарушений законодательства в деятельности sportbank и его учредителей. Об этом сообщает пресс-служба sportbank со ссылкой на адвокатские обращения в ГБР и Офис Генерального прокурора.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые

Подробности

ГБР сообщило, что проверка причастности sportbank к возможному совершению преступлений действительно проводилась, но в рамках расследования в отношении других лиц.

«В ходе осуществления досудебного расследования не получены доказательства совершения должностными лицами ООО «Дивотек», ООО «ЗН Нетворк» (владеющих брендом необанка sportbank) уголовных правонарушений, являющихся предметом досудебного расследования в уголовном производстве № 42023000000 запрос юриста sportbank.

Также ГБР сообщает об отсутствии доказательств противоправной деятельности экс-топ-менеджера Parimatch и основателя sportbank Никиты Измайлова и его партнера Андрея Савченко.

Офис Генерального прокурора сообщил об отсутствии в Едином реестре досудебных расследований информации о применении мер уголовно-правового характера и наличии каких-либо уголовных дел в отношении ООО «Дивотек» и ООО «ЗН Нетворк».

Как сообщили в sportbank, счета необанка до сих пор находятся под арестом.

Предыстория

В конце февраля Лычаковский суд Львова арестовал счета ООО «Дивотек» и ООО «ЗН Нетворк», владеющие брендом необанка sportbank, рассказал Forbes CEO проекта Михаил Стрижко.

В январе в офис sportbank пришли детективы ГБР в поисках доказательств сотрудничества sportbank с российским бизнесом и бетинговыми компаниями Parimatch, Buddy.bet и PariWin, уклонявшихся от уплаты налогов.

Во время обысков 12 января ГБР также искал документы, которые должны подтвердить госизмену со стороны четырех неназванных лиц, свидетельствует одно из судебных постановлений по этому делу, где представитель необанка просит вернуть изъятые в ходе обыска вещи.