НБУ хочет упростить обмен поврежденных гривневых банкнот

Национальный банк выставил для общественного обсуждения изменения к Правилам определения платежных признаков и обмену банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Это связано с необходимостью приведения отдельных требований правил в соответствие с нормами закона «О Национальном банке Украины», вступившими в силу 1 января 2024 года.

В частности, в связи с этим предусматривается:

уточнить определение отдельных терминов и ввести новые;

упростить порядок обмена Нацбанком гражданам банкнот, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, другого несчастного случая или стихии, а также бытового повреждения;

уточнить требования к действиям с банкнотами, поврежденными во время чрезвычайного режима, — НБУ должен осуществлять обмен банкнот, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проведенных исследований, на основании решения или определения суда;

усовершенствовать нормы по проведению Нацбанком обучающих мероприятий по определению подлинности и платежности денежных знаков национальной валюты для работников банков, небанковских финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи, инкассаторских компаний, компаний по обработке наличных денег, других юридических лиц.

Такие нормы содержат проект постановления правления НБУ «Об утверждении Изменений к Правилам определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины».

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 29 марта 2024 включительно.