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21 марта 2024, 8:51 Читати українською

НБУ оставил доступ к банковской тайне ограниченным

Национальный банк обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», принятые народными депутатами в ноябре 2023 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк обновил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, учитывая изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности», принятые народными депутатами в ноябре 2023 года.

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Банковская тайна

Обращаем внимание, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Банки и дальше гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте.

Сведения об операциях, банковских счетах или платежных картах по-прежнему могут быть предоставлены банком исключительно:

  • самим клиентам (их представителям);
  • по решению суда;
  • правоохранительным или государственным органам, обладающим соответствующими полномочиями, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

Позиция Национального банка по сохранению банковской тайны остается неизменной, ведь это важное условие для обеспечения доверия клиентов банковскому сектору.

Что обновил НБУ

В соответствии с нормами предыдущей редакции Закона Украины «О банках и банковской деятельности» правоохранители могли запросить у банков номера банковских счетов, остатки средств на них и проведенных операций.

В настоящее время этот перечень дополнен возможностью получить информацию о номере платежной карты клиента банка.

Соответствующая информация может предоставляться исключительно по запросу органов прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления. активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Информация о номере платежной карты поможет правоохранителям расследовать дела о платежном мошенничестве, в частности, выманивание средств методами социальной инженерии, фишинга и т. д. Ведь платежные операции могут производиться фактически и без использования номера счета, только по номеру платежной карты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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