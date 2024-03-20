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20 марта 2024, 14:23 Читати українською

Суд ЕС постановил исключить сына российского олигарха Мазепина из санкционного списка

Бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин выиграл дело в Суде Е С, который постановил, что он должен быть исключен из списка санкций Евросоюза против россии. Об этом свидетельствует решение суда, сообщает «Европейская правда».

Бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин выиграл дело в Суде Е С, который постановил, что он должен быть исключен из списка санкций Евросоюза против россии.
Фото: pixabay.com

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В марте 2022 года Никита Мазепин был включен в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.

Его включение в этот список основывалось на связи с его отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным, вовлеченным в секторы экономики, обеспечивающими значительный источник доходов для российского правительства.

По данным Совета Е С, Мазепин-старший являлся основным спонсором деятельности своего сына как гонщика в команде «Формулы-1» Haas через компании, с которыми тот связан.

В сентябре 2022 года, марте 2023 года и сентябре 2023 года Совет Е С продлил ограничительные меры, предпринятые против Никиты Мазепина, до 15 марта 2024 года.

Никита Мазепин обратился в Суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить эти акты, утверждая, в частности, что они недействительны из-за ошибки в оценке со стороны Совета.

Своим решением Суд Е С поддержал его иск и упразднил акты, которые оспаривал Никита Мазепин. Суд считает, что родственные связи Никиты с его отцом не являются достаточным основанием для того, чтобы считать его связанными с отцом общими интересами.

Суд заявил, что критерий «ассоциации», используемый в режиме санкций ЕС, требует существования связи, выходящей за рамки простых семейных отношений. Суд постановил, что Совет Е С не выполнил свой долг доказывания необходимой связи.

Что касается предполагаемого спонсорства Никиты Мазепина его отцом, то Суд подчеркнул, в частности, что с марта 2022 года Мазепин-младший не является гонщиком команды Haas.

Источник: Минфин
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