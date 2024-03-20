Бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин выиграл дело
Суд ЕС постановил исключить сына российского олигарха Мазепина из санкционного списка
Бывший гонщик «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин выиграл дело
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В марте 2022 года Никита Мазепин был включен в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины.
Его включение в этот список основывалось на связи с его отцом, бизнесменом Дмитрием Мазепиным, вовлеченным в секторы экономики, обеспечивающими значительный источник доходов для российского правительства.
По данным
В сентябре 2022 года, марте 2023 года и сентябре 2023 года
Никита Мазепин обратился в Суд общей юрисдикции ЕС с требованием отменить эти акты, утверждая, в частности, что они недействительны из-за ошибки в оценке со стороны Совета.
Своим решением
Суд заявил, что критерий «ассоциации», используемый в режиме санкций ЕС, требует существования связи, выходящей за рамки простых семейных отношений. Суд постановил, что
Что касается предполагаемого спонсорства Никиты Мазепина его отцом, то Суд подчеркнул, в частности, что с марта 2022 года Мазепин-младший не является гонщиком команды Haas.
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