Национальный банк Украины установил на 14 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 38,7878 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 29 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 14 марта установил официальный курс евро на уровне 42,41 грн.

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