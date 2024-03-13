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13 марта 2024, 15:09 Читати українською

Парламент ЕС одобрил первый закон об искусственном интеллекте

В среду, 13 марта, парламент ЕС одобрил Закон об искусственном интеллекте, обеспечивающий безопасность и соблюдение основных прав, одновременно стимулируя инновации. Об этом идет речь на сайте европейского парламента.

В среду, 13 марта, парламент ЕС одобрил Закон об искусственном интеллекте, обеспечивающий безопасность и соблюдение основных прав, одновременно стимулируя инновации.
Фото: freepik.com

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«За» проголосовали 523 евродепутата 523, «против» — 46 и 49 воздержались.

Закон направлен на защиту фундаментальных прав, демократии, верховенства права и устойчивости окружающей среды от искусственного интеллекта, одновременно стимулируя инновации и утверждая Европу как лидера в этой области.

Регламент устанавливает обязательства для ИИ на основе его потенциальных рисков и уровня воздействия.

Запретные программы

Новые правила запрещают определенные приложения искусственного интеллекта, угрожающие правам граждан, включая системы биометрической категоризации на основе конфиденциальных характеристик и нецелевого сбора изображений лица из Интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальная оценка, «Predictive policing» (прогностическая полицейская деятельность) (если она основывается исключительно на профилировании личности или оценке ее характеристик), а также искусственный интеллект, манипулирующий человеческим поведением или использующий уязвимые места людей, также будет запрещено.

Исключения для правоохранительных органов

Использование биометрических систем идентификации (RBI) правоохранительными органами в принципе запрещено, за исключением исчерпывающе перечисленных и узко определенных ситуаций.

RBI «в реальном времени» может использоваться только при соблюдении строгих мер безопасности, например его использование ограничено по времени и географии, и для него необходимо специальное предварительное судебное или административное разрешение.

Такие виды использования могут включать, например, целенаправленный поиск пропавшего или предотвращение террористического нападения. Использование таких систем постфактум считается случаем использования с высоким риском, требующим судебного разрешения, связанного с уголовным преступлением.

Обязательства для систем высокого риска

Четкие обязательства также предусмотрены для других систем искусственного интеллекта с высоким риском (из-за их значительного потенциального вреда для здоровья, безопасности, основных прав, окружающей среды, демократии и верховенства права).

Примеры использования искусственного интеллекта с высоким риском включают критическую инфраструктуру, образование и профессиональную подготовку, трудоустройство, основные частные и государственные услуги (например, здравоохранение, банки), определенные системы правоохранительных органов, управление миграцией и границами, правосудие и демократические процессы (например, влияние на выборы)

Такие системы должны оценивать и уменьшать риски, вести журналы использования, быть прозрачными и точными и обеспечивать надзор со стороны человека.

Граждане будут иметь право подавать жалобы на системы искусственного интеллекта и получать объяснения относительно решений, основанных на системах высокого риска искусственного интеллекта, влияющих на их права.

Требования к прозрачности

Системы искусственного интеллекта общего назначения и модели, на которых они базируются, должны соответствовать определенным требованиям прозрачности, включая соблюдение законодательства ЕС об авторском праве и публикацию детальных резюме содержимого, используемого для обучения.

Кроме того, искусственные или поддельные изображения, аудио- или видеоконтент («дипфейки») должны быть четко обозначены как таковые.

Что дальше

Закон должен быть официально одобрен Советом Е С. После чего он вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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