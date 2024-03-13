12 марта Дания анонсировала предоставление Украине шестнадцатого пакета военной поддержки на сумму 2,3 млрд датских крон (около $337 млн). Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Дания оказывает Украине военную помощь более чем на $300 млн
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Что включает пакет
Этот пакет включает в себя передачу артиллерийских систем CAESAR, минометов самоходных калибра 120 мм, а также 155-мм артиллерийских боеприпасов.
Дания реализует этот пакет в сотрудничестве с Францией по поставкам систем CAESAR, а также вместе с Эстонией и Чехией — относительно 155-мм артиллерийских снарядов.
Помощь Дании
Вместе с этим пакетом, общая стоимость помощи, которую предоставила Дания, составляет примерно 39,2 миллиарда крон ($5,7 млрд). Также страна выделила 25,3 млрд крон ($3,7 млрд) для специального резервного фонда Украины на 2024−2028 годы.
Источник: Минфин
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