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13 марта 2024, 15:15 Читати українською

«Кусум»: работа ради жизни и победы

Сознательные граждане — гордость нации. А сознательный бизнес — путь к приближению нашей победы.

Доставка питьевой воды и еды жителям г.Сумы

И одним из таких сознательных бизнесов стала группа фармацевтических компаний «Кусум» (в состав которой входит ООО «Гледфарм ЛТД»), которая, несмотря на тяжелые времена, не останавливает свою работу, а, наоборот, наращивает производство, чтобы помогать украинским медицинским учреждениям, военным и волонтерам.

Еще до начала полномасштабного вторжения силами «Кусум» производился ремонт гражданских укрытий для населения и осуществлялась активная информационная борьба с ложной информацией о ситуации в Украине в международном инфопространстве.

С первых дней полномасштабного вторжения и по сей день группа фармацевтических компаний «Кусум» обеспечивает профильную поддержку медучреждений лекарственными средствами. Общая стоимость предоставленных медикаментов составляет более 40 млн гривен. Более 400 больниц и неприбыльных организаций уже получили необходимые медицинские средства, которые часто доставлялись в тяжелейших условиях, даже во время боевых действий и обстрелов.

Помощь военным

Кроме фармпомощи и информационной поддержки, при содействии компании было спасено 750 иностранных студентов из Сум. Тогда город был полностью окружен и находился в блокаде. Поэтому более 20 дней силами компании осуществлялись бесперебойные поставки питьевой воды и питания, а при первой же возможности студенты были вывезены и доставлены в более безопасные регионы Украины.

В первые дни полномасштабного вторжения, в 2022 году, группа фармацевтических компаний «Кусум» перечислила на счета НБУ 11 млн грн. на нужды Вооруженных сил Украины.

Автомобиль для военных от «Кусум»

Кроме того, при активном участии компании и содействии Посольства Украины в Индии, Посольства Индии в Украине, МИД и Военно-воздушных сил Индии, в первые недели войны было собрано 25 тонн гуманитарной помощи, общей стоимостью около 52 млн гривен. Доставка помощи осуществлялась самолетами ВВС Индии в Варшаву, откуда она была доставлена в Украину. На сегодняшний день эта помощь стала регулярной и осуществляется несколько раз в год и распространяется среди военных, госпиталей, лечебно-профилактических учреждений.

Новые вызовы — новые решения

Каждый день помощь военным от группы фармацевтических компаний «Кусум» только росла.

В мае 2022 года на нужды ВСУ компанией было передано 20 служебных автомобилей. В то же время «Кусум» осуществила вторую доставку гуманитарной помощи из Индии в Украину общей стоимостью 900 тыс. долларов США.

Гуманитарная помощь из Индии в Украину на военном самолете ВВС Индии

Начиная с осени 2022, когда вражеские атаки оставили украинские города без света, компания нашла способ помочь населению. В кратчайшие сроки сотни лифтов многоквартирных домов и гражданских объектов были оснащены «ящиками несокрушимости», содержавшими питьевую воду, еду и базовые медикаменты.

Тогда же компания провела сбор средств на гемостатические салфетки CELOX для ВСУ и передала на передовую комплекты теплой одежды, термоодежду и печи-буржуйки. Впоследствии были закуплены переносные электростанции для нужд СБУ.

Жизнь, несмотря на войну

И, конечно, кроме тотальной помощи военным, «Кусум» вносит важный вклад в жизнь гражданского населения. В 2023 году при содействии компании в Киеве был обустроен уютный сквер, а затем и целый парк, где могут отдыхать все желающие.

На сегодняшний день помощь Украине от «Кусум» уже составляет более 170 млн гривен, однако компания на этом не останавливается. «Кусум» работает ради украинской победы, предоставляя рабочие места и поддерживая наших воинов, людей, пострадавших от российской агрессии и гражданское население.

Помощь лекарствами для ВСУ

Вклад компании в нашу борьбу был высоко оценен и отмечен отличием Верховной Рады Украины «За заслуги перед Украинским народом» и Наградой от Президента Украины.

Группа фармацевтических компаний «Кусум» стала образцом сознательного украинского бизнеса и примером для подражания. И если каждый гражданин и представитель бизнеса внесет свой вклад, то наша победа станет еще на шаг ближе!

Источник: Минфин
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