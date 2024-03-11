Польские фермеры до 13 марта разблокировали пункт пропуска «Краковец»

Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска «Краковец» — ориентировочно до 13 марта. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Укринформ.

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Что известно

«Польские фермеры продолжают блокировать движение на границе. По состоянию на утро воскресенья они блокируют движение по пяти направлениям. До этого, как известно, было шесть направлений, а в ночь с 8 на 9 марта они прекратили свои действия на направлении „Краковец“. Это временно, потому что они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 марта», — рассказал Демченко.

В то же время пресс-секретарь ГНСУ отметил, что хотя пункт пропуска «Краковец» разблокирован и движение там происходит интенсивно, но очередь из грузовиков на территории Польши в сторону пересечения границы в направлении Украины там остается, и это где-то около 600 грузовых транспортных средств.

В других пяти направлениях, по его словам, в очередях сейчас остаются 1700 грузовиков.

Демченко также отметил, что по двум направлениям проезд грузовиков полностью заблокирован в сторону Польши. Это «Ягодин» и «Шегини». В сторону Украины за минувшие сутки через пункт пропуска «Ягодин» в сторону Украины проехали около 50 грузовиков и около 35 — через пункт «Шегини».

Спикер ГНСУ отметил, что украинские водители ищут альтернативные пути пересечения границы, поэтому в последние дни увеличились очереди на границе с другими странами-соседями Украины.

По информации Демченко, больше всего транспортных средств на пункте пропуска «Тиса» с территории Венгрии — 1400.

Что касается гуманитарных и других важных грузов, то, по словам Демченко, они в Украину прибывают.

Напомним

9 февраля польские фермеры начали блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной, с 12 февраля протесты распространились еще на два пункта пропуска. С 16 февраля польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска для движения грузов.

По данным Госпогранслужбы Украины, 20 февраля польские протестующие усилили блокировку движения транспорта на границе с Украиной.