В Абанке действует масштабная акция для фрилансеров

На сегодня Абанк является одним из немногих банков, которые дают возможность фрилансерам из Украины выводить средства с платформы Payoneer на карту, с помощью инновационного мобильного приложения А24, лишь в несколько кликов.

«У нас есть все, что сегодня важно для современных фрилансеров: удобство, быстрота, легкость и возможность удаленного управления. Все это мы учли в нашем мобильном приложении А24 в разделе „Международные переводы“. Ведь, чтобы вывести средства с платформы Payoneer на карту Абанка, достаточно пары кликов. А за снятие этих средств с карты Абанка мы вообще отменили комиссию», — поделился Александр Плутов, руководитель направления «Международные переводы» Абанка.

Для популяризации услуги Абанк 26.02.2024 анонсировал старт масштабной акции с большим количеством подарков, которые можно получить, совершив от одной операции вывода средств из Payoneer через приложение А24.

Условия действительно очень просты:

иметь или зарегистрировать аккаунт в системе Payoneer;

осуществить минимум 1 вывод средств по системе Payoneer через мобильное приложение ABank24, в меню «Інше — Міжнародні перекази — Payoneer», на сумму от 100$, 100€ или 4000₴ в период акции.

Акция не требует дополнительной регистрации, выполнив условия, описанные выше, клиент автоматически становится участником розыгрыша призов.

Акция от Абанка продлится с 26.02.2024 по 30.04.2024.

Банком будет выбрано сразу 5 победителей, которые получат крутые призы. Детальнее об условиях и подарках — на сайте банка.

Розыгрыш состоится в прямом эфире на официальной странице Instagram Абанка 03.05.2024 . Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

О Payoneer

Payoneer — это финтех-компания, позволяющая малому и среднему бизнесу со всего мира осуществлять транзакции, вести бизнес и расти в глобальном масштабе. Payoneer была основана в 2005 году с верой в то, что талант распределяется равномерно, а возможности — нет. Наша миссия состоит в том, чтобы позволить любому участвовать и добиваться успеха в глобальной цифровой экономике. Благодаря созданной нами глобальной финансовой платформе миллионы малых и средних предприятий могут проще платить и получать деньги, управлять средствами и развивать свой бизнес, особенно на развивающихся рынках.