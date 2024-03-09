Цены в Китае выросли впервые с августа, но это не конец дефляции

Индекс потребительских цен в Китае за февраль вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Национального бюро статистики, завершившего период падения цен во второй крупнейшей экономике мира. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост оказался выше оценок аналитиков, прогнозировавших рост на 0,3%.

При этом цены производителей упали на 2,7%, продолжив самую длинную серию снижения.

Частичному повышению цен способствовало празднование китайского нового года.

По словам главного статистика Национального банка Китая Дун Лицзюаня, бум путешествий во время праздников вызвал большую часть роста потребительских цен. При этом снижение цен производителей частично связано с замедлением промышленной активности в праздничный период, сказал Донг.

«Я считаю, что еще слишком рано заключить, что дефляция в Китае закончилась», — сказал президент и главный экономист одного из первых хедж-фондов материкового Китая Чжан Чживэй.

Китайское правительство намерено простимулировать экономический рост на уровне 5% в 2024 году.

Среди других стимулов власти разработали детальные планы выпуска сверхдлинных специальных суверенных облигаций на сумму 1 трлн юаней (139 млрд долл.) и привлечение дополнительных неизрасходованных средств с конца прошлого года.

Политики установили целевой уровень инфляции на уровне 3%.

Экономисты подвергают сомнению способность правительства стимулировать спрос. Сектор недвижимости остается уязвимым, а потребители все чаще вкладывают средства в сбережения, а не в расходы.