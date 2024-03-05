ЕК предложила изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной после требований Польши

Еврокомиссия предложила внести ряд изменений в соглашения о либерализации грузовых перевозок с Украиной и Молдовой (так называемый «транспортный безвиз») для продления их действия еще на год. В частности, отдельным странам ЕС разрешат приостанавливать действие этих соглашений. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК, пишет «Бизнес.Цензор».

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Что известно

В настоящее время предложения о внесении изменений в соглашение направлены Совету Е С , после их одобрения Еврокомиссия начнет обсуждение с Украиной и Молдовой.

«Еврокомиссия учла уроки, полученные от имплементации действующего транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Несмотря на то, что объем соглашения будет оставаться неизменным, Комиссия предлагает обновление для облегчения его имплементации и выполнения государствами-членами», — отмечается в сообщении.

В частности, предложения предусматривают:

сделать обязательным наличие документов о том, что транспортный оператор должным образом уполномочен на осуществление международных перевозок, и что эти перевозки производятся в соответствии с Соглашением;

сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что перевозка напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как это требуется согласно Соглашению;

усилить соблюдение операторами автомобильных перевозок обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя и правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения: такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;

добавить новый предупредительный пункт: если национальный рынок автомобильных перевозок в определенной географической зоне видит серьезные нарушения, которые могут быть связаны с Соглашением, его действие может быть приостановлено в этой географической зоне.

По данным Еврокомиссии, с начала действия «транспортного безвиза» украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился: примерно две трети по объемам перевозимых грузов и примерно треть по стоимости. В абсолютном выражении более 300 тыс. тонн товаров было дополнительно экспортировано в ЕС ежемесячно.

В то же время, украинский импорт из ЕС увеличился аналогичным образом, а именно примерно на 300 тыс. тонн в месяц. Однако украинский импорт по стоимости вырос почти в три раза быстрее, чем украинский экспорт. Украина импортирует автотранспортом из ЕС товаров на свыше 700 млн евро в месяц, а экспортирует — всего на 250 млн евро.

Напомним