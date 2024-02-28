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28 февраля 2024, 11:53 Читати українською

Украина присоединилась к группе крупнейших аграрных экспортеров в ВТО

Украина присоединилась к Кернской группе, которая в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) объединяет сторонников большей либерализации международной торговли сельскохозяйственными товарами. Об этом говорится в заявлении Кернской группы по итогам заседания на уровне министров сельского хозяйства в Абу-Даби 25 февраля.

Украина присоединилась к Кернской группе, которая в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) объединяет сторонников большей либерализации международной торговли сельскохозяйственными товарами.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Мы рады приветствовать Украину как нового члена Кернской группы, отмечая общую приверженность Украины открытой, справедливой, рыночно ориентированной системе торговли сельскохозяйственной продукцией», — говорится в заявлении.

Украина начала процесс присоединения к группе крупных экспортеров сельхозпродукции в рамках ВТО еще в конце 2009 года. С 2020 года она имела статус наблюдателя в Кернской группе.

Кернскую группу создали в 1986 году страны-члены ВТО, на которые приходится 30% мирового аграрного экспорта.

Группа провозглашает, что стремится достичь «свободной и справедливой торговли в сельском хозяйстве, обеспечивающей реальные и устойчивые выгоды для развивающихся стран». На практике она выступает за отказ от экспортных субсидий и государственной поддержки аграриев.

В объединение, кроме Украины, входят Канада, Южно-Африканская Республика, Пакистан, Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Аргентина, Боливия, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Источник: Минфин
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