Международные банки требуют утвердить правовые нормы перед конфискацией активов рф

Ряд международных банков потребовал от правительства Великобритании разработать правовые нормы, прежде чем изымать заблокированные российские финансовые активы и применить их для помощи в восстановлении Украины. Об этом пишет Bloomberg.

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Позиция банков

«Банки призывают Великобританию усилить законы об аресте российских активов», — отмечается в материале.

По информации агентства, кредитные организации призвали сформировать так называемую форму правового механизма для защиты от действий, которые потенциально может совершить россия.

Кроме того, форма правовой защиты необходима для того, чтобы процесс конфискации проходил в рамках международного права и на легальных началах.

«Иначе изъятие чревато возможными потрясениями для мировой финансовой системы», — пишут журналисты.

Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что резонансные конфискации активов могут нанести ущерб репутации Лондона как международного финансового центра и вызвать вопросы верховенства права.

Приоритетом для банков является определенная форма правовой защиты или возмещения любых будущих исков россии против отдельных финансовых учреждений, привлеченных к конфискации активов, говорят источники, знакомые с этим вопросом.