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25 февраля 2024, 10:04 Читати українською

Латвия запретила импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции

Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции из россии и беларуси.
Фото:depositphotos

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Что известно

Согласно разработанным несколькими министерствами поправкам, ввоз в Латвию российской и белорусской сельскохозяйственной и кормовой продукции запрещен также из третьих стран.

Запрет будет действовать до 1 июля 2025, но при необходимости может быть продлен.

В аннотации к поправкам объясняется, что Латвия как граничащая с россией страна движется к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессором, чтобы защитить свою безопасность. Инициатива Латвии является дополнительным элементом всеобщей политики санкций Европейского Союза.

Кабинет министров утвердит правила, в которых будут перечислены конкретные сельхозпродукты и корма, запрещенные ввозить в Латвию.

Источник: Минфин
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