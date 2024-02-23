Более 471 миллиона помощи ВСУ и государству от ПУМБ за два года полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения ПУМБ ( Первый Украинский Международный Банк ), потерявший, возможно, больше всего в финансовом секторе из-за войны, ни на мгновение не останавливал свою работу и показал, что при всех проблемах можно расти и помогать украинской экономике, бизнесу и государству.

За два года ПУМБ направил на помощь Силам безопасности и обороны, волонтерские проекты, помощь пострадавшим от войны и другие социальные инициативы более 471 миллиона гривен. Из них на поддержку наших воинов было выделено более 169 миллионов гривен.

Так, ко Дню Независимости Украины банком, его клиентами и партнерами был проведен масштабный мегазбор, во время которого было собрано 60 миллионов гривен на 33 дрона дальнего радиуса действия «Морок», которые уже уничтожают стратегические объекты врага.

Также благодаря собственному проекту банка по продвижению донорских инициатив и помощи раненым «Мы одной крови», который за это время уже стал своеобразной визитной карточкой ПУМБ, удалось спасти более 90 тысяч жизней.

Отдельно следует отметить самых лучших и патриотичных клиентов ПУМБ, которые за два года задонатили на поддержку нашей армии и приближение нашей победы более 500 миллионов гривен.

«Несмотря на то, что 24 февраля — это, в первую очередь, годовщина невосполнимых потерь, неоправданной жестокости и неисчерпаемого горя, в то же время это и годовщина безграничного героизма, потрясающей стойкости и титанического труда. Каждый украинец на своем месте сделал все возможное, чтобы мы сегодня могли называть себя свободным и независимым государством с несокрушимым народом. И украинский банковский сектор тоже не стоит в стороне. Мы активно кредитуем, помогаем, финансируем. Все для того, чтобы приблизить день нашей Победы», — комментирует результаты работы банка Председатель Правления ПУМБ Сергей Черненко.

При этом, несмотря на потери из-за войны, ПУМБ по-прежнему своевременно выплачивает все налоги. В частности, с 24 февраля 2022 года ПУМБ заплатил более 4,15 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет, войдя в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди украинских банков. Это, безусловно, положительно сказалось на стабильности финансовой системы страны и помогло ей выстоять в эти трудные времена.

К тому же, ПУМБ активно поддерживает и отечественный бизнес. Так, за два года украинский бизнес был прокредитован на 42 млрд. грн. В частности, только «ФОПам» было выдано более 559 млн грн кредитов.

2023, как и 2022-й, показал, что украинцы — это нация, которую невозможно ни покорить, ни сломить. Наш неутомимый труд на общую победу вызывает восхищение. И следующий год, как бы труден он не был, не изменит этого и станет еще одним шагом на пути к победе, единству и благополучию.