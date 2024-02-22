15 украинских компаний вошли в рейтинг лучших аутсорсеров мира

Глобальная ассоциация IAOP, ежегодно проводящая комплексные исследования в сфере аутсорсинга, представила рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира 2024 года. В этот рейтинг попали 15 украинских компаний, сообщает dev.ua.

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«Этот список является ценным ресурсом для компаний, которые ищут аутсорсинговых партнеров, поскольку он помогает им определить авторитетных и надежных поставщиков услуг», — отметили в ассоциации.

Кто вошел в рейтинг

К 2024 году Global Outsourcing 100, который является 18 рейтингом, попали 15 украинских компаний и аутсорсеры с офисами в Украине:

COMPUTOOLS;

ELEKS;

Infopulse;

Innovecs;

Intellias;

Jelvix;

Light IT Global;

Miratech;

N-iX

NIX;

Redwerk;

QAwerk;

Softengi;

Svitla Systems;

Trinetix.

Первый рейтинг the Global Outsourcing 100 был составлен в 2006 году. Компании оценивают по следующим критериям: производительность, размер, рост и отзывы клиентов.

В 2022 году в рейтинг the Global Outsourcing 100 вошли 13 украинских IT-компаний.

В рейтинг лучших аутсорсеров мира 2023 попали уже 14 украинских компаний.