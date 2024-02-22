Курс валют на 22 февраля: Доллар и евро дорожают

В четверг, 22 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 10 копеек. Евро в покупке прибавил 20 копеек, а в продаже 14 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил в покупке 5 копеек, а в продаже 4 копейки. Евро в покупке прибавило 10 копеек, и в продаже прибавило 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,40−38,90 грн. Евро покупают за 41,50 грн, а продают за 42,19 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,75−38,84 грн, евро — 42,00−42,15.

Межбанк открылся в диапазоне 38,62−38,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 41,91−41,93 грн/евро.

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