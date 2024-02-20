Цены на автогаз продолжают расти

Сжиженный автомобильный газ в период с 19 по 20 февраля в сетях АЗС подорожал в среднем на 11 коп./л до 26,88 грн/л. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На станциях государственной сети «Укрнафта» автогаз стоит 26,40 грн/л — цена повысилась на 50 коп./л.

На столько же продукт подорожал в сети Авантаж, но все равно остается самым дешевым среди розничных операторов — 25,45 грн/л. Напомним, что Авантаж позиционирует себя как топливный дискаунтер и является крупнейшим импортером газа подозрительного происхождения из Польши и стран Балтии.

На станциях BVS и Автотранс этот вид горючего подорожал на 50 и 40 коп./л, до 26,69 грн/л и 26,88 грн/л соответственно.

Просмотрели цены на автогаз в сторону увеличения и такие сети как U.GO, Ovis, AMIC, БРСМ-Нафта, Luxwen и другие.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 19 по 20 февраля 2024 г., грн/л:

Напомним

С прошлой недели розничная стоимость автогаза в Украине прекратила продолжающееся с 1 декабря 2023 года снижение. Увеличение стоимости ресурса фиксируется в сетях среднего и нижнего ценового диапазона.