НБУ ввел дополнительные требования к страховым компаниям

Национальный банк Украины с целью проведения оценки качества активов страховых компаний ввел требование о дополнительном аудиторском отчете по страховщику и утвердил порядок его представления. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Как говорится в сообщении, по результатам 2023 года Национальный банк потребует от страховщика предоставления не только отчета об аудите финансовой отчетности, но и дополнительного отчета с подробной информацией о подходах, методах и результатах анализа аудитором качества активов страховщика.

Соответствующее требование предусмотрено Положением о требованиях к дополнительному отчету субъекта аудиторской деятельности по страховщику и порядку его представления, утвержденным постановлением правления НБУ от 15 февраля 2024 № 20, которое вступает в силу с 17 февраля 2024 года.

Новое положение также устанавливает:

порядок назначения аудитора, предоставляющего услуги по подготовке дополнительного отчета, и уведомление об этом НБУ;

требования к информации в составе отчета, в частности, в разрезе различных категорий активов;

порядок представления аудитором дополнительного отчета в Национальный банк.

Представление дополнительного отчета по страховщику за 2023 год имеет целью проверку состояния активов, принимаемых в расчет регулятивного капитала по новым правилам, а также подтверждение наличия у страховщика документов о правах собственности и оценке размера активов.

К перечню активов, о которых потребуется дополнительная информация, относятся, в частности, недвижимое имущество, ценные бумаги, средства в банке и дебиторская задолженность, не просроченная.

Дополнительный отчет должен быть предоставлен аудитором в Национальный банк не позднее 30 июня 2024 года.

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