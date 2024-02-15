Индекс потребительских настроений украинцев в январе снизился на 0,7 пункта — до 76,4 пункта. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens.

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Как изменился индекс

Индекс текущего положения уменьшился и составил 52, что на 2,8 пункта ниже уровня этого показателя в декабре. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

индекс текущего личного материального положения составил 49,9, что на 4,3 пункта ниже показателя в декабре;

индекс целесообразности крупных покупок снизился на 1,2 пункта и установился на отметке 54.

В то же время, Индекс экономических ожиданий вырос на 0,7 пункта и составляет 92,7.

В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 89,4 пункта, что на 2,7 пункта ниже уровня этого показателя в декабре, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 0,3 пункта и составляет 80,5 пункта — вырос на 4,4 пункта до 108,3.

В январе показатель и индекс ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 3,6 пункта и составляет 118,4. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1,2 пункта и составил 180,9.

В то же время индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 2,1 пункта до 148,2.