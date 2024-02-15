Украинцы смогут получать денежные переводы из Польши в злотых

Приватбанк и европейский финансовый сервис ZEN.com открыли возможность отправки в Украину переводов в польских злотых через систему PrivatMoney. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Денежные переводы

Чтобы отправить деньги из Польши родным и друзьям в Украину больше не нужно обменивать злотые на другую валюту. Получить перевод в Приватбанк можно как в гривне на свой счет или на карту, так и в польских злотых на валютный счет.

Как отправить перевод

Чтобы отправить в Украину денежный перевод в злотых через ZEN.com и PrivatMoney, нужно иметь активный счет в приложении ZEN.com, выбрать валюту перевода PLN, указать имя и фамилию получателя и номер карты/счета IBAN в гривне или номер счета IBAN в злотых в Приватбанке и проверить, чтобы в разделе «Тип перевода» был указан PrivatMoney.

Напомним

В июле 2023 года ZEN.com стал партнером системы международных денежных переводов PrivatMoney и запустил сервис быстрых денежных переводов на карты и номера счетов IBAN Приватбанка. С начала запуска сервиса украинцы уже получили через Приватбанк 35 000 переводов ZEN.com на сумму $6 млн.

ZEN — международная финтех-компания с офисами в Вильнюсе, Жешуве, Кракове и Гданьске. Основана в 2018 году в Польше Давидом Рожеком, ранее основавшим игровую платформу G2A.

Компания была авторизована в мае 2018 года в Литве, и впоследствии ее лицензия была одобрена регулирующими органами 31 страны и Европейским банковским управлением.

В ноябре 2020 года была запущена ZEN.com. В том же месяце компания начала сотрудничество с Mastercard. Компания также сотрудничает с VISA, American Express и Union Pay.