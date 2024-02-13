Цены на АЗС: Горючее продолжает дорожать

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Как изменились цены

Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на бензин А-95 и ДТ на 50 и 45 коп./л, до 49,01 и 49,22 грн/л соответственно .

Все виды горючего на станциях столичной сети KLO подорожали на 30 коп./л: бензин А-95 — до 51,99 грн/л, А-95+ — до 53,39 грн/л и дизтопливо — до 52,39 грн/л л.

Просмотрели цены в сторону увеличения «БРСМ-Нефть», Prime, Mango и «Фактор». На станциях этих сетей горючее подорожало на 7−50 коп./л.

Согласно данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 12 по 13 февраля средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 6 коп./л, до 50,91 грн/л, дизельного горючего — на 7 коп./л, до 51,14 грн/л.

Напомним

Розничные цены на топливо начали расти с прошлой недели, чему способствовала восходящая динамика цен на топливо в мелкой группе. Тем не менее борьба за клиента на фоне низкого спроса все равно продолжает удерживать розничные цены на горючее от повышения у части операторов.