Национальный банк Украины установил на 13 февраля 2024 официальный курс гривны на уровне 37,8951 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 27 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар прибавил 27 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 13 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,80 грн.
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Источник: Минфин
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