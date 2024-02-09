Официальный курс НБУ: Доллар потерял 2 копейки

Национальный банк Украины установил на 9 февраля 2024 года официальный курс гривны на уровне 37,5707 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 9 февраля установил официальный курс евро на уровне 40,41 грн.

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