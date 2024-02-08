Курс валют на 8 февраля: межбанк, обменники и наличный рынок

В четверг, 8 февраля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 4 копейки в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,05 грн. Евро покупают за 40,57 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,96−38,05, евро — 41,14−41,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,58−37,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,51−40,52 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .