Рада продлила мораторий на банкротство государственных шахт

Верховная Рада продлила действие моратория на открытие исполнительных производств, принудительное взыскание средств и возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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За принятие соответствующего законопроекта № 10086 во втором чтении проголосовали 243 народных депутата.

Целью принятия законопроекта в пояснительной записке указано «недопущение ликвидации находящихся в государственной собственности угледобывающих предприятий путем установления моратория на их банкротство на период до 1 января 2025 года».

Кроме того, принятый закон предусматривает введение моратория на взыскание долгов, арест имущества и средств в исполнительных производствах, согласно которым должником является госпредприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Также закон предусматривает остановку исполнительных действий и мер принудительного исполнения решений (в том числе наложение ареста на имущество и средства) операторов систем распределения («облэнерго»), осуществляющих распределение электрической энергии на оккупированных территориях, а также территориях, где по состоянию на конец 2023 года велись боевые действия.