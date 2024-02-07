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7 февраля 2024, 18:24 Читати українською

Блокировка границ: Польские фермеры планируют перекрыть КПП «Дорогуск — Ягодин»

Польские фермеры планируют с 9 февраля заблокировать КПП «Дорогуск — Ягодин» в месяц. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона «Единые новости».

Польские фермеры планируют с 9 февраля заблокировать КПП «Дорогуск — Ягодин» в месяц.
Фото:prm.ua

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Что известно

«Из той информации, что мы сейчас имеем, они планируют блокировать пункт пропуска Дорогуск (КПП „Дорогуск — Ягодин“) примерно на месяц. Они также хотят провести акцию на пункте пропуска „Шегини — Медика“, которая продлится с утра 9 февраля до вечера 9 февраля. Она не будет продолжительной», — сказал он.

Дмитрасевич отметил, что, по информации Минагрополитики, фермеры не получили разрешения на проведение акций возле КПП «Корчева — Краковец».

Требования фермеров

Основные требования польских фермеров касаются смягчения требований «зеленого курса» Европейского Союза и увеличения субсидий и дотаций.

Также они требуют от польского правительства противодействовать якобы излишнему наплыву украинской агропродукции на рынок Польши.

Напомним

Польские фермеры 2 февраля 2024 объявили общенациональную забастовку с блокадой дорог и пограничных пунктов пропуска. Забастовку планируют начать 9 февраля.

В ноябре 2023 года польские перевозчики начали блокаду движения грузовиков вблизи трех крупнейших пунктов пропуска на границе с Украиной: «Корчёва — Краковец», «Гребенное — Рава-Русская», «Дорогуск — Ягодин». Среди основных требований — возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Министерство инфраструктуры Польши в январе 2024 подписало соглашение с организаторами блокады пунктов пропуска, по результатам которого протестующие приостанавливают до 1 марта свой протест.

Источник: Минфин
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