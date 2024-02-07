Стало известно сколько стоит Shahed-136 для россии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 февраля 2024, 10:10 Читати українською

Стало известно сколько стоит Shahed-136 для россии

Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии. Данные были обнародованы в сети, пишет Милитарный.

Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

4 февраля 2024 года Prana Network объявила, что они успешно взломали серверы электронной почты подставной компании Корпуса стражей исламской революции под названием Sahara Thunder, способствующей незаконной продаже оружия из Ирана в россию.

Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).

Согласно планам на 2023 год, при полной локализации производства с минимальной поставкой иранских комплектующих прогнозируемая себестоимость Shahed-136 должна составить 4,4 млн рублей (48,8 тысячи долларов) за борт.

Однако это лишь прогноз, который может иметь отклонения в случае изменений в планировании и производстве.

При том стоимость реализации, то есть та цена по которой они будут переданы заказчику, будет составлять 14,9 млн рублей (165,5 тысячи долларов). По идее, такой разрыв объясняется заложенными выплатами за лицензионное производство, дополнительными расходами и инвестициями в предприятие.

Согласно другим обнародованным документам, по крайней мере частично Россия проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте.

Так, организация «Алабуга Машинеры» в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, предположительно, в качестве оплаты услуг и товаров, 2067795 граммов золота в слитках.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Riojas
Riojas
7 февраля 2024, 10:21
#
Могут предложить Ирану индийские бананы взамен)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами