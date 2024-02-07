Стало известно сколько стоит Shahed-136 для россии

Группа хакеров Prana Network взломала почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder, на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для россии. Данные были обнародованы в сети, пишет Милитарный.

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Что известно

4 февраля 2024 года Prana Network объявила, что они успешно взломали серверы электронной почты подставной компании Корпуса стражей исламской революции под названием Sahara Thunder, способствующей незаконной продаже оружия из Ирана в россию.

Общая цена контракта на производство, включая передачу технологий, оборудования, 6000 комплектов БПЛА, программного обеспечения составляет 108,5 млрд рублей (1 млрд 750 млн долларов).

Согласно планам на 2023 год, при полной локализации производства с минимальной поставкой иранских комплектующих прогнозируемая себестоимость Shahed-136 должна составить 4,4 млн рублей (48,8 тысячи долларов) за борт.

Однако это лишь прогноз, который может иметь отклонения в случае изменений в планировании и производстве.

При том стоимость реализации, то есть та цена по которой они будут переданы заказчику, будет составлять 14,9 млн рублей (165,5 тысячи долларов). По идее, такой разрыв объясняется заложенными выплатами за лицензионное производство, дополнительными расходами и инвестициями в предприятие.

Согласно другим обнародованным документам, по крайней мере частично Россия проводит свои финансовые операции и платежи с Ираном в золоте.

Так, организация «Алабуга Машинеры» в феврале 2023 года передала иранской подставной компании Sahara Thunder, предположительно, в качестве оплаты услуг и товаров, 2067795 граммов золота в слитках.