Как война повлияла на пассажирских авиаперевозчиков — исследование YouControl

Пассажирскими авиаперевозками в Украине, по данным YC.Market, занимаются 362 юрлица. Это 307 компаний и 55 ФОПов. Треть украинских авиакомпаний за период 2004—2023 гг. либо прекратила свою деятельность, либо обанкротилась, находится ли в состоянии прекращения. О том, кто в лидерах на авиарынке, сколько им удалось заработать за последние три года и кого не обошли санкции, говорится в исследовании YouControl.

Среди почти полсотни фирм, подавших финансовую отчетность за 2022 год, меньше всего заработало ООО «МАЛАГА ЭЙР» — 1,5 тыс. грн. Наибольшую выручку указала «Авиакомпания Скайап» — почти 3 млрд грн.

Крупнейшие авиакомпании: выручка и прогнозы

«Авиакомпания Скайап» попала в крупнейшие авиакомпании по выручке 2022 года с показателем в 2 756,8 млн грн. А за третий квартал 2023 года — 3 233,8 млн грн. Выручка за 3 квартала 2023-го превзошла выручку за 12 месяцев 2022 года, что свидетельствует о вероятном изменении бизнес-модели и переориентации с украинского на зарубежные рынки.

«Авиакомпания Скайап» основана в 2017 году. В настоящее время она входит в финансово-промышленную группу «Группа семьи Альба». Ключевыми лицами этой группы являются Александр и Юрий Альба — совладельцы Join UP! и SkyUp. Среди основателей/участников значатся ООО «ACS-Украина» и британская компания Глобал Тревел Холдинг ЛТД.

На втором месте находится ЧАО «Авиакомпания «Украинские вертолеты». Компания заработала 2 709,9 млн грн за 2022 год и 2 884,9 млн грн за 9 месяцев 2023 года. Компания существует на рынке 21 год. Согласно индексу FinScore в системе YouControl, обладает достаточным уровнем финансовой устойчивости.

Экспресс-анализ YouControl показывает, что компания является фигурантом журналистского расследования. В материале «Бигус.инфо» за 8 ноября 2015 года речь шла о том, что Министерство внутренних дел не собиралось возвращать вертолеты МВД, находящиеся в аренде ЧАО «Украинские вертолеты».

Сообщалось, что прокуратура даже инициировала судебный процесс возвращения вертолетов, арендованных компанией «Украинские вертолеты». В статье «Судебного репортера» за 25 июня 2022 года также упоминается о возвращении в Украину воздушных судов. «Украинские вертолеты» должны были это сделать в течение двух недель после начала введения в Украине военного положения в феврале 2022 года. Журналисты указали, что подлежат возврату восемь вертолетов, а их стоимость оценивается в 360 млн. грн.

В тройку крупнейших пассажирских авиаперевозчиков также попала «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Частное акционерное общество имеет отношение к группе «Приват», ключевыми лицами которой являются украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Владельцами «МАУ» являются украинская компания «Кепител Инвестмент Проджект» и кипрская «Онтобет Промоушинз Лимитед». «Международные авиалинии» основали в 1992 году. Выручка в 2022 году составила 1 755,9 млн грн, за 3 квартала 2023 года — 5,3 млн грн.

Произошло падение в доходах МАУ на 99%. Индекс FinScore показывает неудовлетворительный уровень финансовой устойчивости компании и высокую вероятность неблагоприятных последствий.

С конца 2023 г. возбуждено дело о банкротстве. Примечательно, что 7 лет назад МАУ возглавляло лидерство топ компаний по пассажиропотоку и было первой по уровню доходов. К примеру, в 2018 году выручка этой авиакомпании составляла 27 млрд грн.

«Авиационная компания «Роза ветров», попавшая в список крупнейших авиакомпаний по выручке, имеет отношение к группе «Приват». Компания на рынке 20 лет. Основателями являются ООО «Райдел» и кипрский BREGENZER LIMITED. Выручка в 2022 году составила 772,1 млн грн, а за 3 квартал 2023-го — 719,5 млн грн.

«Авиакомпания «Скайлайн Экспресс», попавшая в десятку самых больших, на рынке 15 лет. В 2022-м ее выручка составила полмиллиарда грн, а в 3 квартале 2023 года — 368,9 млн грн.

Отмечается, что у компании вероятна историческая связь со страной-агрессором в прошлом. Ранее конечным бенефициарным собственником (контролером) и/или участником контрагента был гражданин российской федерации и/или лицо зарегистрированное на территории россии. Речь идет об ООО «ЮТЕЙР-ЛИЗИНГ», страной резидентства которого является российская федерация.

В десятку крупнейших авиакомпаний попало и частное акционерное общество «Авиакомпания Константа», в 2022 году доход в размере 233,7 млн грн, за 3 квартала 2023 года — 150,1 млн грн. В то время как ООО «Н3ОПЕРЕЙШИНС» в 2022 году выручка составила 263,5 млн грн, а за 9 месяцев 2023 года — 483,5 млн грн.

Вышеупомянутые компании входят в ФПГ «Констант» и имеют общего подписчика. Уполномоченное лицо с идентичным именем, фамилией и отчеством: Александр Дмитриевич Нефедов, указанный в обеих компаниях. А также имеют общего бенефициара, которым выступает Роман Викторович Милешко.

Авиаперевозчики и «санкционные штормы»

ООО «Эйркрафт Групп» входит в группу «Смарт-холдинг», ключевым лицом которой является Вадим Новинский. Господин Новинский — бенефициар этой компании и с декабря 2022 года внесен в санкционный список СНБО.

В финансово-промышленную группу «Групп ДФ» входило ООО «ДФ Авиэйшн» Дмитрия Фирташа, который является бенефициаром организации и против которого применены украинские ограничительные меры с 24 июня 2021 года по 23 июня 2024 года. Компания приостановила свою деятельность в июле 2019 года.

«Авиакомпания «Хорс» и «Камус Эйр» подверглись санкциям СНБО в октябре 2021-го. Украинские ограничительные меры действуют до 29 октября 2024 года. Указанные юрлица также добавлены в санкционный список США (OFAC SDN List) за оказание помощи иранским и иракским авиакомпаниям через предоставление самолетов и услуг (иранской авиакомпании Caspian Air и иракской авиакомпаниям Al-Naser Airlines).

«Авиакомпания «Хорс» на рынке 25 лет. Кроме пассажирских авиаперевозок компания занимается вспомогательной деятельностью в растениеводстве, предоставлением в аренду воздушных транспортных средств, профессионально-техническим образованием. А также указала такие дополнительные виды экономической деятельности как: «Функционирование спортивных сооружений», «Вспомогательное обслуживание авиационного транспорта», «Рекламные агентства» и «Ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов».

А вот ООО «Камус Эйр», работающее в течение 26 лет, зарегистрировано в Мариуполе Донецкой области. Экспресс-анализ от YouControl информирует, что существует вероятность того, что Роман Валерьевич Антонюк, уполномоченный лицом контрагента, — скрывается/скрывался от правоохранительных органов.

Еще два авиаперевозчика ранее находились под санкциями. Это «Украинско-средиземноморские авиалинии» («УС АВИА») и «Авиакомпания «Буковина». За предоставление в лизинг и продажу самолетов иранским авиакомпаниям Mahan Air и Iran Air они были внесены в американский санкционный список, о чем сообщало министерство финансов США. Обе авиакомпании связаны между собой не только санкциями, но и семьей Мерхеж.

Бенефициаром «УС АВИА» является бывший ливанский бизнесмен Родриг Элиас Мерхеж. А владельцем «Авиакомпании «Буковина» Марун Элиас Мерхеж — отец Родрига. В настоящее время о «Авиакомпании «Буковина» есть сведения о банкротстве.