Международная доставка водительских удостоверений отныне доступна в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии — в целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.
Международная доставка водительских прав стала доступна в еще пяти странах Европы.
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Международная доставка
В министерстве напомнили, что международная доставка водительских удостоверений запущена почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше — около 70%.
Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили или изменили персональные данные.
Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизироваться и выполнить следующие действия:
- указать причину обмена удостоверения;
- выбрать международную доставку;
- ввести адрес получения заказа;
- оплатить услугу.
Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП «ИНФОТЕХ» и передает «Укрпочте». Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.
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