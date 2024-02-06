Международная доставка водительских прав стала доступна в еще пяти странах Европы.

Международная доставка водительских удостоверений отныне доступна в Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии — в целом украинцы могут воспользоваться этой услугой уже в 22 странах Европы.

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Международная доставка

В министерстве напомнили, что международная доставка водительских удостоверений запущена почти 4 месяца назад. На сегодняшний день услугой уже воспользовались более 3500 граждан. Наибольшее количество заказов в Польше — около 70%.

Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили или изменили персональные данные.

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизироваться и выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП «ИНФОТЕХ» и передает «Укрпочте». Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.