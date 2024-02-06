За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1020 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 390580 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 февраля: 1020 российских оккупантов и 17 танков
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- личного состава — около 390580 (+1020) человек,
- танков — 6365 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 11857 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 9367 (+18) ед,
- РСЗО — 979 (+0) ед,
- средства ПВО — 665 (+1) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7173 (+0),
- крылатые ракеты — 1848 (+0),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12453 (+41) ед,
- специальная техника — 1496 (+10)
Источник: Минфин
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